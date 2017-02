Die Skiffle-Euphorie war schon lange vorbei, aber keiner der in den 60ern dabei war, wird diese fröhlich swingende Musik mit dem ratschenden Rhythmus des Waschbrettes und der unvergleichlichen Begleitung durch den Teekistenbass je vergessen.



10 Jahre später trafen sich Skiffle- Musiker vergangener Tage und Freunde, um endlich wieder einmal... nur so zum Spaß... zu skiffeln. Die "Hamburger Szene" wurde in dieser Zeit geprägt und durch die Band "Leinemann" aus Hamburg, gewann auch Skiffle wieder an Bedeutung.



1974 im Cotton Club, präsentierte sich "Skiffle Track" zum ersten Mal der Öffentlichkeit und im Oktober 2014 haben sie dort auch ihr 40-jähriges Jubiläum mit vielen ihrer unermüdlichen Fans feiern können.



Ursprünglicher Skiffle ist immer noch der Kern des Repertoires, aber Jazz und Folksongs, ab und zu auch etwas rockig interpretiert, bereichern das Programm.



Zu Skiffle Track gehören jetzt:



Karin Marciniak: voc./ bjo.

Dieter Lütz: voc./ git.

Heino Ramm: cl./ as./ fl./ mouthharp/ voc.

Jörg Zschimmer: dobrogit./ bjo.

Wolfgang Frehse: dr./ washboard./ perc./ piano

Wolfgang Ahrends: bass



Eintritt 10 Euro