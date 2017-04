RömerRok Duo - Der Sprung über den Atlantik

Das Duo RömerRok, Anne Römer, Sopran und Viktoria Rok, Piano, nimmt Sie mit auf eine Transatlantikreise der volksnahen Kunstlieder Europas und Amerikas.



"Der Sprung über den Atlantik" ist ein vielfältiges Programm von Kunstliedern und arrangierten Volksliedern. Die Liebe der Komponisten zum Volkslied/Folksong liegt allen Werken des Programms zu Grunde. Gleichzeitig spiegelt sich die musikalische Entwicklung des 20. Jahrhunderts in den Liedern wider und stellt so eine Brücke zwischen dem traditionell Weitergegebenen und modernen Kompositionstechniken, dem „alten Europa“ und der „neuen Welt“, dar. Was alle Komponisten einigt, ist der Aufenthalt in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aufgeführt werden u. a. Werke von Astor Piazzolla, Aaron Copland, Kurt Weill und Hanns Eisler. Eintritt 10 Euro.