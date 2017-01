Ringelnatz und Edith Piaf - Ein Abend mit Gunda Weber, Bernhard Weber und Leonid Klimaschewski

Den ersten Teil des Abends widmet Gunda Weber der unvergesslichen Edith Piaf, begleitet von dem Akkordeonisten Leonid Klimaschewski.



Im zweiten Teil nimmt der aus Hamburg stammende Sänger und Schauspieler Bernhard Weber die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt des Joachim Ringelnatz. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme präsentiert er Gedichte wie „Bumerang“ und „Kuddel Daddeldu“, seine Paraderolle.



Der Wüstling, der Bänkel- und Kammersänger, der Flüsterer, der stimmgewaltige Groller und der spitzzüngige Humorist wurde Bernhard Weber schon genannt. Er kann ruhig sein, still und glatt wie ein Nudelbrett an der Oberfläche. Dann, von einem Moment auf den anderen, braust er auf und wird stürmisch, und gewaltig. Intensivere Interpretationen von Ringelnatz hat man noch nicht gehört und gesehen.



Eintritt 12 Euro