Los Flamenquitos - Ein spanischer Abend in der KulturWerkstatt Harburg

Die multikulturelle, musikalisch höchst versierten Los Flamenquitos haben sich in Hamburg zusammengefunden. Sie singen und tanzen authentischen Flamenco mit modernen Elementen, d.h. Alegrias, Solea und Farruca, sowie Rumbas à la Gipsy Kings. Die Tänzer, solo oder im Paartanz, zeigen fließende, immer elegante Bewegungsabläufe voller Anmut und Ekstase und Körperbeherrschung von den Fingerspitzen bis in die Fußgelenke.



Los Flamenquitos garantieren für eine authentisch spanische Atmosphäre und Mediterranes in Reinkultur und zeigen damit: Flamenco ist mehr als Gesang, Gitarrenklang und Tanz - Flamenco ist ein Lebensgefühl.



Besetzung:



Mel (Tanz, Querflöte)

Natascha (Tanz,Palmas)

Nusret (Tanz, Percussion)

Jörn (Gitarre)

Pepe "El Mondao" (Gesang)



Eintritt 10 Euro