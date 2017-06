Krimi-Autor Gunter Gerlach liest in der KulturWerkstatt Harburg

Gunter Gerlach wohnt in Hamburg mit dem Blick über die Dächer St. Paulis. Miterfinder des Hamburger Dogmas. Veranstalter der monatlichen Literatur-Quickies. Veröffentlichung von Romanen und Krimis. Mehrere Literaturpreise, unter anderem Deutscher Krimipreis, Friedrich-Glauser-Preis für Kurzgeschichten. In Harburg wird er aus diesen Kurzgeschichten lesen, die zum Beispiel in dem Band "Von Mädchen und Mördern" gesammelt sind:



Ein Mann will eine Frau vom Selbstmord abhalten und gerät dabei selbst in Not. Ein Mädchen verwandelt seinen Liebhaber immer wieder aufs Neue, aber er bemerkt es gar nicht. Drei Bankräuber haben an alles gedacht, nur nicht daran, dass sie im Halteverbot stehen



Eintritt 5 Euro