Das KLEINE KUNSTATELIER in Moorburg lädt am Freitag den 08.12. zur jährlichen Bilderschau ein. Zwischen 16 und 20 Uhr können Sie bei Kaffee, Tee und Kuchen mit den Kursteilnehmern ins Gespräch kommen, sich über Kursangebote informieren und vor allem bestaunen, was im vergangenem Jahr alles entstanden ist. Ausgestellt werden die Arbeiten des Kinderkurses, des Abendkurses und des Schnupperkurses.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!