7. SuedKultur Music Night mit FRIDAY CLUB

Gesucht und gefunden könnte das Motto dieser Coverband aus dem Süden Hamburgs sein. Während die drei Sängerinnen, die sich bereits seit mehr als 10 Jahren aus einem Gospelchor kannten, für ihre gemeinsamen außerchorischen Auftritte als Gesangstrio auf Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten auf der Suche nach musikalischer Begleitung waren, waren auch die damaligen Mitglieder von FridayClub auf der Suche nach einer Sängerin – und bekamen derer gleich drei! Seit Sommer 2015 zeigen die Sängerinnen bereits ihr dreistimmiges Können in der Band, und das nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Französisch.



Seit November 2015 spielen FridayClub in der aktuellen Besetzung mit Frank Simon und Lutz Hinze an den Gitarren, Sören Hinzmann am Bass, Heiko Heß, Schlagzeug sowie den Sängerinnen Sandra Stelljes, Imke Gembalies und Gudrun Köhl-Kehrwieder und begeistern ihre Fans mit einem breit gefächerten Repertoire aus Pop- und Rockstücken, die gute Laune machen.



Zum 7. Mal findet die SuedKultur MusicNight im Hamburger Süden statt, initiiert von der freien Kulturinitiative SuedKultur. 16 Harburger Locations, die meisten sind bequem zu Fuß oder mit dem Stadtrad erreichbar, bieten zusammen 34 Gigs. Mit dem Eintrittsarmband für 5 € können alle Konzerte in allen Location besucht werden. Und das alles dank der unermüdlichen Unterstützung unseres Hauptsponsors Eisenbahnbauverein Harburg eG.