7. SuedKultur Music-Night: Kate Louisa

Die Hamburger Sängerin Kate Louisa: viele Wege, viele Richtungen…

In den letzten Jahren hat sich Kate Louisa in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Songwritern, Produzenten, Künstlern und einem Plattenvertrag beim Major Label Warner Music in vielfältigen Musikrichtungen ausprobiert. Jetzt hat sie, zusammen mit dem Produzenten Jo Varain, eine eigene musikalische Handschrift entwickelt. In ihren Texten erzählt sie autobiographische Geschichten und schreibt über Themen die sie beschäftigen: Es geht um Angst, um das Gefühl nicht zu genügen, Chancen verpasst zu haben, sich verbiegen zu müssen um geliebt zu werden, um die Frage wer man auf dieser Welt ist – und auf der anderen Seite darum, dass das Leben wunderschön sein kann, wenn man seinen Platz gefunden hat. Das es sich lohnt Kleinigkeiten zu feiern, an den Erfolg und das Gute zu glauben. Instrumental drücken sich die Texte in einer Mischung aus Lana del Rey und Adele aus – akustische echte Instrumente, gepaart mit tiefen Beats und Synthis. Dazu schöne, eingängige und mitsingbare Melodien. Amerikanische Einflüsse, ein komplett neuer, moderner Popsound. Es ist die Klammer des Lebens: Schmerz und Freude, Angst und Liebe. Beide Seiten, die auch in Kate Louisa vereint sind. Sie hat ihre Richtung gefunden und lädt uns ein, auf die Reise in die Welt hinter der Maske! Also – noch mal schnell live und hautnah erleben, bevor sie ganz durchstartet!