3.Harburger Skacore und Reggaeexplosion

20:00 Uhr Fischfellsound (Dub)

21:00 Uhr Callin Tommy (Rock, Ska, Punk)

22:30 Uhr Reggaedemmi (Reggae, Ska)

24:00 Uhr Shrooms (Ska/Punk/Reggae)

01:00 Uhr MC Longfingah meets DJ Hardy Digital (Reggae)

open end

Am Samstag den 4.11.2017 veranstaltet contraZt e.V. die 3. HarburgerSkacore und Reggaeexplosion. Diesmal treten bei uns Fischfellsound, Shrooms, Callin Tommy, Reggaedemmi und Longfingah & Hardy Digital aus Berlin auf.Eintritt gegen SpendeMOIN - WIR SIND REGGAEDEMMISeit 2012 ist Reggaedemmi unterwegs - von chilligen und sonnigen Festivalgigs bis zu schweißtreibenden Ska-Partys bringen die 9 Jungs aus Hamburg & Lübeck jede Menge gute Laune mit auf die Bühne.Reggaedemmi ist ein bunter Haufen und nimmt tendenziell alles recht locker, die Musik dafür ganz schrecklich ernst. Zwischen Roots-Reggae und Uptempo-Ska bleibt nichts unangetastet und dank knackiger Bläsersätze und dumpfem Bass garantiert Reggaedemmi immer eine fette Reggaeparty.CALLIN TOMMYCallin Tommy sind sieben Mann die unter der Flagge des Skapunk, derben Rock mit Offbeats und Bläsersatz paaren. Die einzig geltende Regel lautet: „das muss Spaß machen!“ Mit dem Cuba Libre in der Hand wird von Freundschaft, Liebe, Hass und den Skurrilitäten des Alltags gesungen. Die Aufgaben dabei sind klar verteilt: Sängerin Inga kümmert sich um die graden Töne, die Jungs um den Teil der auch noch nach zehn Bier und hemmungslosem Abzappeln gegrölt werden kann. Die mechanischen Instrumente beherrschen die sechs Jungs umso besser, weshalb von Gitarre bis Posaune, alle Instrumente vertrauensvoll in ihren zarten Männerhänden liegen.Die Rythmusgruppe ist mit Szymmi am Bass, André an der Gitarre und Matze an den Drums klassisch besetzt. Seit 2015 gehört mit Chrischi an der Trompete, Christoph an der Posaune und Andi am Saxophon, ein dreiköpfiger Bläsersatz zur Band. Freunden des Skapunk Genres kennen die Gesichter der Band teilweise bereits aus anderen Kapellen wie ‚Loudog‘, ‚Boxing Fox‘ und ‚the Villains‘. Heute bringt das siebenköpfige Gespann von ‚Callin Tommy‘, deren Namensgebung zu lange dauert um erklärt zu werden, gemeinsam Schwung in die Kiste, Konfetti in den Keller, die Menge zum Meutern und die Mutti zum Moschen.LONGFINGAHLongfingah is one of Germanys premier reggae MCs. Over the past years he chanted his energetic style through the speakers of many club and festival stages across Europe and beyond, like Rototom Sunsplash (ES), Fusion, Reggaejam, Summerjam (GER), Uprising (SK), Boomtown (UK) & many more. Recently he toured Mexico, India and Japan with the Berlin based reggae-electronic band Illbilly Hitec. In the meantime Longfingah also produced a huge list of CD and vinyl releases, for example collaborations with Mungos Hifi, Dubmatix and Zion Train´s Neil Perch, to name a few. Currently he is releasing his 4th album “Urban Mystic” on the Berlin based label GuerillJah Productions.Now he‘s on stage with his new formed Live Dub Band „Sub Pressure Band“, which is staffed by well known reggae musicians of the Berlin scene, as Lukas Leonhardt (Wood In Di Fire/The Special Guests) on drums, Hardy Digital (GuerillJah) at the bass, Geoffrey (Brass, Wood & Wires) on the guitar and David (Jahcoustix/Darai) at the keys. By special interest, Longfingah is also available for a Soundsystem Showcase, regularly backed by GuerillJah´s DJ & Producer Hardy Digital.For further Music and Videos please check Longfingah´s Soundcloud and YouTube channels. Use the links below to get connected:Music: longfingah soundcloudVideos: longfingah youtube playlistFISCHFELLSOUNDDub/Rock/Reggae – Fischfellsound. Das ist der Style dem sich die vierköpfige Band aus Schenefeld verschrieben haben. Seit 2012 kreieren sie eigene Riddims und machen sich alte Klaorssiker durch Neuinterpretation zu eigen. Mit Rudii am Mic, Torsten an den Drums, Jannes an Gitarre/FX und Overdubs ist Fischfellsound nun komplett und startbereit die Bühnen zu rocken.SHROOMSMoin Moin und Hallo,man nehme eine große Prise Spaß, zwei Teelöffel tanzbaren Rhythmus, ein bisschen Härte und das Ganze dann mit einer großen Portion Ska aufmengen … Gut gerührt und ziehen lassen - Schwupps: Shrooms.Mit guter Laune und einem sehenswerten musikalischen Fußabdruck in und um Hamburg schafft es dieses Bergedorfer Ska-Ensemble immer wieder einen schönen Tag zu einer Party zu machen. Der Offbeat ist das Aushängeschild der Band, doch scheut sich die siebenköpfige Band nicht davor auf das breite Spektrum der musikalischen Vielfalt zurückzugreifen. So finden sich sowohl Punkrock, Reggae, Funk und auch klassischer Rock´n´Roll in deren Musik wieder.Nachdem sich die Band durch personelle Schwierigkeiten im letzten Jahr nur selten auf den Bühnen der Hamburger Musiszene zeigen konnte, wollen die glorreichen sieben nun wieder richtig Gas geben und ihre Musik in der Welt verbreiten. Also, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lasst euch das Spektakel nicht entgehen und kommt vorbei.Wir freuen uns auf euch!!!ShroomsReggaeSkaDub (Musik)