2-tägiger Workshop Flamenco-Gitarre mit Ferdinand Feil

Voraussetzungen für diesen Workshop am So., 5.11. und So., 26.11.2017 von 14-17 Uhr:



Grundkenntnisse auf der Gitarre sollten vorhanden sein (Grundakkorde und/oder Melodiespiel), um auf die speziellen Techniken der Flamenco-Gitarre eingehen zu können. Ziel ist es, ein kleines Stück zu erarbeiten, in dem die gelernten Techniken zum Einsatz kommen.



Stahlsaiten-Gitarren sind ungünstig, also möglichst eine klassische oder eine Flamenco-Gitarre mitbringen. Im Notfall lassen sich aber einige, vor allem rhythmische Eigenheiten, auch auf einer Stahlsaiten-Gitarre ausüben.



Wer möchte, darf sich die Ergebnisse gerne aufnehmen, um sie zu Hause besser nachvollziehen zu können. Um Voranmeldung wird gebeten, um zu wissen, ob der Workshop zustande kommt. Die Mindestteilnehmerzahl beläuft sich auf acht Personen. Bei ausreichendem Interesse wird der Workshop fortgesetzt werden.



Kursgebühr für beide Termine, die aufeinander aufbauen: 40,00 €, mit Konzertkarte für den 11.11.2017: 45,00 €.



Anmeldung unter: hartmut.vogel@kulturwerkstatt-harburg.de