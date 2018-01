15. Binnenhafen Folk Night

Auch für die 15. (und vielleicht letzte...) Binnenhafen Folk Night haben wir uns wieder etwas Besonderes ausgedacht.



Wie bereits oft zuvor bringen wir bei dieser Gelegenheit Musiker gemeinsam auf die Bühne, die sowohl als Solisten etwas zu sagen haben, als auch ein interessantes Ensemble bilden.



In diesem Sinne trifft Gastgeber Roland Prakken diesmal die Multiinstrumentalisten Tilman Virgin und Carsten Meins sozusagen zu einer Transatlantic Session XS, einer unterhaltsamen Mischung aus irischer, britischer und amerikanischer Folkmusik.



Tilman Virgin, Gesang, Kontrabass, Mandoline, Bouzouki, die graue Eminenz der Hamburger Folkszene und Kopf des 'Folk Consortiums', spielte sich im Laufe der Zeit durch Country, Blues, Folk und Rock bis hin zu Reggae und Salsa. Irgendwann hatte er von E-Gitarren, Keyboards und vor allem von Elektronik die Nase voll, und konzentriert sich seitdem auf handgemachte Musik auf akustischen Instrumenten aller Art und experimentiert nebenbei mit merkwürdigen Dingen wie Wurstdosenmandolinen und Teekistenbässen.



Carsten Meins, Gesang, 5-String-Banjo, Kontrabass, Dobro - bekannt u.a. durch seine Auftritte mit den 'Appeltown Washboard Worms', und wie Tilman Träger eines bemerkenswerten Bartes, entdeckte mit knapp 20 den Folk für sich und brachte sich das Banjospiel bei, weil es seiner Meinung nach 'schon genug Gitarristen gibt'. Seine musikalische Vielschichtigkeit ließen ihn Erfahrungen in mehreren Bands verschiedener Stilrichtungen sammeln und brachte ihm die Tätigkeit als Studio- und Live-Musiker bei Musical-Projekten ein. Als großer Bewunderer von J.-S. Bach nutzt er bisweilen gar die Kirchenchöre seiner Umgebung, um als Gastsänger an seinen Werken mitzuwirken. Seine Liebe zu Bach geht so weit, dass er kleine Stücke von jenem auf dem Banjo spielt.



Doch an diesem Abend werden Carsten als auch Tilman ihr Augenmerk vor allem auf die Vielfalt des Folk richten, wozu Roland sein virtuoses Spiel an Gitarre, Mandoline und Lapsteel Guitar beisteuert.



Eintritt 10 Euro