13. Binnenhafen Folk-Night 'Folk Friends Forever' mit Kannemann, Ilze Shenberga, Heike Prange und Roland Prakken

Nicht nur den Hamburgern bestens bekannt durch seine fast 20 Jahre und unzähligen Auftritte mit der Band Rock Die Strasse oder mit seinen eigenen Songs, ist Kannemann eine feste Größe der norddeutschen Musikszene. Was die meisten nicht wissen ist, dass er ein darüber hinaus ein Liebhaber und ausgezeichneter Interpret englischer und amerikanischer Folksongs ist. Ebenso wenig Aufsehen macht er um seine gitarristischen Fähigkeiten. Zwei völlig zu Unrecht wohlgehütete Geheimnisse, die an diesem Abend endgültig enttarnt werden. Gemeinsam mit und begleitet von Gastgeber Roland Prakken an Mandoline, Lapsteel Guitar und Gitarre, werden die beiden Folk Friends Klassiker wie John Barleycorn, legendäre Songs von Fairport Convention sowie klassische Folksongs aus England, Schottland und Irland aufleben lassen.



Klassisch geschult und dem Jazz zugeneigt, ist Ilze Shenberga doch gleichermaßen tief verwurzelt in der traditionellen Musik ihrer Heimat Lettland. Im wunderschönen Riga lebend, kommt sie immer wieder gern zu Abstechern nach Deutschland, um auf charmant bescheidene Weise und mit einer wunderschönen Stimme die reichhaltige lettische Liedkultur einer breiteren europäischen Öffentlichkeit vorzustellen. Musik spielte in Lettland schon immer eine große Rolle, insbesondere die traditionelle Volksmusik ist fester Bestandteil der lettischen Kultur. Janis Cimze begann 1869 damit, Volkslieder in einer Sammlung zusammenzutragen, die bald über 20.000 Lieder umfasste.



Heike Prange ist seit Jahren aus der norddeutschen Folk Szene nicht wegzudenken. An der klassischen Geige geschult, gehört doch ein großer Teil ihrer musikalischen Liebe der irischen traditionellen Fiddle. Auf zahlreichen Reisen zu den Wurzeln dieser Musik erweiterte sie beständig ihr reichhaltiges Repertoire an rasanten Reels, Jigs und Hornpipes.



Seit vielen Jahren bereichert sie mit ihrem virtuosen Spiel den Sound von Bands wie Wide Range, Fellows On The Road ebenso wie zuvor Boreen, und ist eine gefragte Geigen- und Fiddle-Lehrerin.



Eintritt 10 Euro