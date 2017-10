Hamburger Gast & Gäste 3

Am 14.10.2017 um 18:00 Uhr lädt der diesjährige HAMBURGER-GAST wieder Schriftsteller-Kollegen zu einer gemeinsamen Lesung ein.



Nach seinen ersten beiden Hamburger Stadtschreiber-Stationen im Bergedorfer Schloss und im Schmidt Theater an der Reeperbahn residiert und arbeitet der österreichische Autor Stephan Roiss derzeit in den Räumen der KulturWerkstatt am Harburger Binnenhafen.

Intensiv nutzt er die Gelegenheit, den Bezirk, die Menschen und das Kulturzentrum kennen zu lernen. Was und wer davon in sein literarisches Werk einfließt, beantwortet er unter anderem bei der Lesung.



Als Gäste vom HAMBURGER GAST 2017 werden an dem Abend in Harburg zu sehen und zu hören sein: die vielfach ausgezeichnete Hamburger Schriftstellerin Elisa Helm, die Künstlerin und Autorin Marie-Alice Schultz und der Mediendienstleister Haiko Herden.