Cajonworkshop in der KlangFabrik Harburg

Die Vielseitigkeit der kleinen Holzkiste macht sie zu einem äußerst populären Instrument. Doch wo kommt die Cajon eigentlich her und was wurde schon vor vielen Jahrzenten darauf gespielt? In diesem Kurs gibt Roman Sielert einen kleinen Einblick in die traditionellen Rhythmen des Cajons und erklärt hierbei die Reise, die das Instrument zurücklegte, bis es in Europa ankam.30€ (Schüler der KF bekommen 5€ Rabatt)Sonntag, den 28.01.2018, 12:00 – 15:00 Uhrinfo@klangfabrik-harburg.de oder 040 7880 4141Infos: