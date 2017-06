Anwohnerflohmarkt am 25.6.17 , Am Burgberg in Harburg/Rönneburg

Hamburg: Harburg Rönneburg |

Am Sonntag den 25.6.17 findet von 13 - 16 Uhr Am Burgberg 10 in 21079 Hamburg ein Anwohnerflohmarkt statt.

Alles wird angeboten was das Herz begehrt. Große Haushaltsauflösung, inkl. riesiger Angelausrüstung, Porzellan, Schallplatten, Kinderkleidung, Spielzeug und was der Keller zusätzlich noch hergibt.

Der komplette Innenhof wird zum Flohmarktgelände. Kommt vorbei und macht Eure Schnäppchen!!