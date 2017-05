Reformations-Picknick am Sonntag, 28. Mai um 11:00 Uhr im Garten der Auferstehungskirche Lurup

Die Auferstehungskirche Lurup lädt zum Reformations-Picknick am Sonntag, 28. Mai um 11:00 Uhr

Ein buntes Reformations-Fest unter freiem Himmel wird am Sonntag, 28. Mai ab 11:00 im Garten der Auferstehungskirche, Luruper Hauptstraße 155 gefeiert. Generationenübergreifend für Familien mit Kindern, Jugendliche und Erwachsene wie Senior*innen planen Pastor Martin Goetz-Schuirmann, Seniorendiakonin Kerstin Frerichs, Heidi Rogge vom Familienkirchen-Team, Kantorin Anne-Katrin Gera und Britta Schuirmann diesen „Reformations-Picknick-Gottesdienst“. Ab 11:00 heißt es „Spiel mit der Reformation!“. Für diese „Reformations-Challenge“ werden aus den Besucher*innen vier Spiele-Teams gebildet. Durch Gemeinschaftssinn, Bewegung, Kreativität und Impulse zum Thema soll vor allem mit Spaß die Reformation in Blick genommen werden. Während sich zeitgleich auf den Elbwiesen in Wittenberg viele Tausend Menschen zum Abschlussgottesdienst des Kirchentages versammeln, wird in Lurup dieser Gottesdienst ab 12:00 Uhr auf der Leinwand übertragen. Das Abendmahl wird dann natürlich “live“ gefeiert. Für die Kinder gibt es während der Gottesdienstübertragung ein eigenes kreatives Angebot. Nach dem Gottesdienst wird dann –bei Sonnenschein natürlich- draußen auf der Wiese gepicknickt. Dafür sollten die Besucher*innen etwas zu Essen mitbringen, das mit anderen geteilt werden kann. Alle Menschen, auch die sonst nicht in die Kirche kommen, sind herzlich eingeladen!

www.auferstehung-lurup.de