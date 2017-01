Neuer Kurs ab Februar: Wassergymnastik mit Zuschuß der Krankenkasen

Sie erwartet Bewegung, Spaß und Entspannung im Wasser. Dabei kräftigen Sie auf sehr gelenkschonende Weise Ihre Muskulatur, trainieren Ihr Herz-Kreislauf-System und stärken Ihr Immunsystem. Durch Wassergymnastik erfährt der Körper Geschmeidigkeit ohne Anstrengung, die Stabilität und Standsicherheit werden verbessert.

Ganz nebenbei wird das Wohlbefinden gesteigert und Stress abgebaut.



Der nächste Kurs startet am Mittwoch, den 08.02.17

in der Zeit von 19:30 - 20:15h im Lehrschwimmbecken der

Fridtjof-Nansen-Schule im Swatten Weg 10 in 22547 Hamburg - Lurup.

Der Kurs dauert 10 Wochen und die Kursgebühr

beläuft sich auf 124,00 €. Es handelt sich um eine kleine Gruppe mit 8 bis maximal 11 Personen. Bei einer mindestens 80 prozentigen Anwesenheit erstatten die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten bis zu 100 Prozent. Die Erstattung variiert je nach Kasse. Die genaue Höhe der Bezuschussung im Zweifelsfall bitte vorher bei Ihrer Krankenkasse erfragen!



Bei Interesse bitte ich um eine schriftliche Anmeldung per E-Mail an: christiansen@bewegungskontor.de oder über das Kontaktformular meiner Website: www.bewegungskontor.de. Anmeldeschluss ist der 05.02.17.

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen unter Tel. 040 - 57 111 78 gern zur Verfügung.



Ich freue mich auf Sie!



Ihre Svenja Christiansen