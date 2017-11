Mit Frohsinn gebastelt

Erstklässler der Fridtjof-Nansen-Schule besuchen alte Menschen im Fama-Seniorenheim

Von Gaby PöpleuFür gute Kontakte zwischen Alt und Jung sind regelmäßige Treffen nützlich, solche wie kürzlich eines im Fama-Seniorenheim in der Luruper Hauptstraße organisiert wurde. Sabine Hinrichs besuchte mit der 1a der Fridtjof-Nansen-Schule die alten Leute in ihrem Zuhause. Gemeinsam wurde Herbstliches gebastelt. Dabei stellte sich heraus: Viele Kinder dieser ersten Klasse kennen bereits Fama-Bewohnerin Gerda Rose aus ihrem Kindergarten, denn dort liest die alte Dame regelmäßig vor.Diesmal war auch Kirsten Seghal vom Seniorennetzwerk Lurup dabei, um Fotos von der Begegnung zu machen. „Eine wunderbare Atmosphäre“, stellte sie fest. Weil alle Beteiligte viel Freude am gemeinsamen Kreativsein hatten, wurde für Anfang 2018 gleich ein weiteres Treffen geplant.