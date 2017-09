Es ist wieder soweit:unser Kinderkleidermarkt im Stadtteilhaus Lurup ,Böverstland 38,22547 Hamburg findet am Samstag den 23.09.2017 in der Zeit von 11:00 bis 14:00 statt.

Wie immer werden wir eine große Auswahl an vielen Sachen rund ums Kind haben.

Kleidung,Spielzeug,Fahrzeuge und noch vieles mehr.

In unserer Cafeteria bieten wir natürlich Kaffee,Cappucchino und Latte Macchiato sowie Kuchen an.

Schwangere,Mamis und Papis mit Bauchtrage oder Zwillingskarren dürfen schon ab 10:30 zum shoppen kommen.