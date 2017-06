Flohmarkt am 1. Juli rund um das Gemeindehaus in Lurup

Endlich wird wieder ein Flohmarkt im Zentrum von Lurup veranstaltet.

Unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ gibt es am Sonnabend, 1. Juli, von 11:00-17:00 Uhr auf dem Außengelände um das Gemeindehaus Luruper Hauptstr. 155 einen Flohmarkt mit internationalem Kulturprogramm.



Auferstehungskirchengemeinde, Interkultureller Familienverbund, Werkstatt- und Freizeitttreff Luur-Up sowie der Freundeskreis Mibb (Menschen individuell begleiten und betreuen) veranstalten den Flohmarkt gemeinsam und werden auch für das leibliche Wohl sorgen.Vielfalt bietet auch das Kulturprogramm mit internationalen Gesangs-, Tanz-, und Instrumentalgruppen: Mit Trommeln, anatolischem Folkloretanz, Hip Hop, afrikanischem Gesang, türkischen Gitarren (Saz) und Line Dance wird es auf keinen Fall langweilig. Natürlich fehlen auch nicht die Wurst vom Grill, das Kuchenbuffet und ein Glücksrad. Außerdem gibt es türkische Spezialitäten und eine Aktion zum G20-Gipfel mit abschließendem Luftballonflug.Wer einen eigenen Flohmarktstand aufbauen möchte, kann sich dafür telefonisch anmelden unter 040 831 40 04 oder per mail an info@auferstehung-lurup.de. Die Standgebühr beträgt 5 Euro (für 3 Meter) und einen Kuchen als Beitrag für das Kuchenbuffet. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen. Sollte das Wetter es nicht möglich machen, draußen aufzubauen, wird die Veranstaltung drinnen im Gemeindehaus stattfinden. Hier steht allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Flohmarktstände zur Verfügung.Gleichzeitig findet im Sportpark Vorhornweg auch das „Fest der Begegnung der Kulturen“ vom SV Lurup statt. Wer sich am 1. Juli auf den Weg macht, sollte möglichst bei beiden Veranstaltungen vorbeischauen, die gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreicht werden können.