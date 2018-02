Verena Bah stellt im "Flieder Salon" aus!

Am 4. März 2018 wird eine neue Ausstellung im "Flieder Salon", Fahrenort 85, Hamburg Lurup, ab 15.00 Uhr eröffnet.

Verena Bah hat zwei Ausstellungen im Böverstland 38, Böv38 e.V. bestritten und arbeitete im Lichtwark- Forum mit Jutta Krüger und Sabine Tengeler zusammen an kulturellen Veranstaltungen. Seit Jahren war sie ein fester Bestandteil des Luruper Forums und des Stadtteiltheaters.Die Bilder sind wunderbar fantasievoll. Gerade das Bild "Gesicht" ist an "Form und Farbe" sehr ausgeglichen und phantastisch. Diese Ausstellung lohnt sich gerade dann wenn man sich für moderne- aber auch auf fantasievolle Malerei steht. Es lohnt sich aber auch so den "Flieder Salon" zu besuchen. Denn Brigitte Thoms bietet jedem Besucher Kaffee, Kuchen, Tee und Quarkspeise. Es entwickeln sich immer nette Gespräche unter den Besuchern. Gute Stimmung hat jeder selber mit zu bringen.Die Öffnungszeiten sind Donnerstag von 9.00 bis 11.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr. Sollte Sie am Donnerstag nicht können, können Sie gerne unter040 3863 8548 einen anderen Termin mit der Galeristin Brigitte Thoms aus machen. Verena Bah und Brigitte Thoms freuen sich auf viele Besucher, nicht nur während der Vernissage sondern auch während der Ausstellung. Die Ausstellung "Fantasie in Form" dauert bis zum Donnerstag 24. Mai 18.00 Uhr.