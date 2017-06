Gut gepflegt zu Hause

Kurse für pflegende Angehörige und Interessierte



Das UKE veranstaltet im Rahmen der Familialen Pflege einen kostenfreien Pflegekurs für Angehörige und Interessierte.

Vom 18. bis 20. Juli 2017 jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr dreht sich alles um die Themen:

Pflegealltag gestalten mit vielen praktischen Übungen, Hilfen und Anleitungen,

Pflegegrad, Vorsorgevollmacht und Entlastung in der Pflege



Die Teilnahme ist kostenlos.



Eine Anmeldung ist über Antje Steppack

unter Telefon: +49 (0) 40 7410 – 58771

oder per E-Mail an pflegetraining@uke.de

möglich.