Gemeinsam gegen Krebs - Informationstag im UKE

Hamburg: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) - Hörsaal der Anatomie (Gebäude N61) |

Anlässlich des Weltkrebstages am Samstag, 4. Februar, sind Interessierte von 9.30 bis 14 Uhr zu einem Informationstag ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eingeladen. Die Experten des Hubertus Wald Tumorzentrums – Universitäres Cancer Center Hamburg (UCCH) informieren im Hörsaal der Anatomie (Gebäude N61) rund um das Thema Krebs und gehen in ihren Vorträgen speziell auf therapiebegleitende Möglichkeiten wie Naturheilkunde, psychoonkologische Begleitung sowie Ernährung und Bewegung ein. Im persönlichen Gespräch mit den UKE-Experten und Vertretern von Selbsthilfegruppen können Besucher zudem ihre Fragen zum Thema Krebs klären. Das Besondere in diesem Jahr: Die Besucher können an einer Verlosung eines Kochkurses teilnehmen, der auf die Bedürfnisse von Krebspatienten ausgerichtet ist. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.