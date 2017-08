Grease: Rock ‘n’ Roll trifft Romantik

Kult-Musical über eine Liebe an der High School gastiert im

Mehr! Theater am Großmarkt – Karten zu gewinnen

Heinrich Sierke, HamburgHinein in Petticoats und Röhrenjeans, Pomade ins Haar – und ab zur Party: Das Kult-Musical „Grease“ kommt nach Hamburg. Die Geschichte rund um Liebe, Rock ‘n’ Roll und heiße Tänze können Besucher bald im Mehr! Theater am Großmarkt erleben – und eine musikalische Zeitreise antreten. Das Elbe Wochenblatt verlost drei Mal zwei Karten für Mittwoch, 4. Oktober, um 20 Uhr.Die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und der schüchternen Sandy, die sich nach einem Urlaubsflirt zu Schuljahresbeginn unter neuen Voraussetzungen an der Rydell High School wiedertreffen, wurde zu einer der schönsten High-School­-Romanzen der Musikgeschichte. Brillant begleitet von furiosem Rock ’n’ Roll und Hits zum Mitsingen wie „You're The One That I Want“, „Summer Nights“ oder „Sandy“.Einzigartig auch die Erfolgsgeschichte des Musicals: Was aus einer verrückten Idee werden kann, ahnten die Grease-Autoren, Warren Casey und Jim Jacobs, Anfang der 1970er-Jahre sicher nicht. Mit ihrer Rock ‘n’ Roll-Geschichte, angesiedelt in den 1950er-Jahren, schuf das Duo eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.Die legendäre Verfilmung von 1978, mit der sich John Travolta und Olivia Newton-John als neues Hollywood-Traumpaar in die Herzen der Zuschauer sangen, katapultierte das Musical endgültig in den Himmel der Kult-Klassiker.Regisseur David Gilmore hat jetzt eine kongeniale Produktion auf die Bühne gebracht, gefeiert von Publikum und Presse. Diese Inszenierung (deutsche Texte – englische Original-Songs) begeht mit einer Tour zwei Grease-Jubiläen: 2017 das 45-jährige Bühnen- und 2018 das 40-jährige Filmjubiläum.Wer tolle Musik, mitreißenden Choreographien und freche Dialoge kostenlos erleben möchte, sendet bis Montag, 28. August, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Grease“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder eine E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: Grease“, an post@wochenblatt-redaktion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱am Großmarkt, Banksstraße 28. Aufführungen vom 3. bis 15. Oktober: dienstags bis freitags um 20 Uhr, sonnabends um 15 und 20 Uhr, sonntags um 15 und 19 Uhr. Tickets ab 56,90 Euro unter Tel. 01806 / 57 00 35 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, deutsche Mobiltarife maximal 60 Cent je Anruf).