Faszinierender Stepptanz von der „grünen Insel“

Show Dance Masters! Best Of Irish Dance am 12. Januar in der Laeiszhalle

– fünf Mal zwei Karten zu gewinnen

heinrich Sierke, HamburgLust auf einen Abend geballte Energie auf der Bühne? Furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft? Dazu großartige Livemusik und irisches Lebensgefühl pur? All dies – und noch viel mehr – bietet die Show „Dance Masters! Best Of Irish Dance“. Das irische Ensemble gastiert am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr in der Laeiszhalle – das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost fünf Mal zwei Karten für die Show.„Dance Masters! Best of Irish Dance“ erzählt die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise. Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate erleben Besucher das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte.Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer zeigen in authentischen und farbenfrohen Kostümen die vielen Facetten des irischen Stepptanzes. Ausgefeilte Choreografien und perfekt ausgeführte „clicks“ – also klangvolle Tanzschritte –, deren Schnelligkeit kaum zu überbieten ist, faszinieren die Zuschauer immer wieder.Hinzu kommen fröhlich mitreißende Banjo-Rhythmen, traditionelle Pipes – also Sackpfeifen – und original-irische Songs der allabendlich gefeierten Band. Auch stimmungsvolle Bilder der „grünen Insel“ lassen die irische Lebensfreude auf das Publikum überspringen. Zudem vermitteln Liveübertragungen auf großer Video-Leinwand noch bessere Einblicke in die virtuosen Tänze.In den letzten Jahren hat das Ensemble „Dance Masters!“ Hunderttausende von Besuchern begeistert. Deren Show „Best of Irish Dance“ zeigt traditionelle Elemente und modernes Entertainment – und ermöglicht so eine außergewöhnliche Zeitreise.Wer die irischen Künstler kos- tenlos sehen möchte, sendet bis Dienstag, 2. Januar, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an das Elbe Wochenblatt am Wochenende, Stichwort „Dance Masters“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinne: Dance Masters“ an post@wochenblatt-redaktion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Dance Masters!Best Of Irish DanceLaeiszhalle,Johannes-Brahms-Platz,Freitag, 12. Januar, 20 UhrTickets von 41,90 bis 74,90Euro – und Ermäßigungen –unter Tel. 0365 / 548 18 30 oder