Der „König des Nordens“ rockt den Rieckhof

Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys gastieren am 27. Januar

im Stadtteilkulturzentrum – Karten zu gewinnen

René Dan, HarburgEr ist eigentlich ein Barmbeker Jung’, doch nach Harburg kommt er immer wieder gerne: Lotto King Karl. Der „König des Nordens“ rockt zusammen mit den Barmbek Dream Boys am Sonnabend, 27. Januar, den Rieckhof. Das traditionelle Rockevent zum Jahresbeginn verspricht beste Partystimmung – hierfür verlost das Elbe Wochenblatt am Wochenende drei Mal zwei Karten.Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys spielen dann auch Songs von ihrem – nach einer Pause von sechs Jahren veröffentlichten – neuen Album „360 Grad“. Die insgesamt 18 Lieder zeugen von einer großen musikalischen Bandbreite, diese reicht von Rock und Pop über Balladen bis zu Shanty. Die Texte sind mal kritisch, mal nachdenklich, mal humorvoll – davon können sich Konzertbesucher überzeugen. Die erfahren dann zum Beispiel „Elvis lebt in Bielefeld“ oder „Im Himmel gibt's keinen Alkohol“.„Loddo“, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, wird zudem viele seiner Kulthits singen. Und so werden die textsicheren Konzertbesucher wohl Hymnen wie „Aus Liebe zum Spiel“, „Fliegen“ und „Wieder zurück“ ebenso schmettern wie den triumphalen „Auswärtssieg“. Auch an einem Bekenntnis wird es nicht fehlen: „Hamburg, meine Perle“. Zudem gilt: Selbst wenn ein Song des neuen Albums schlicht „Manuel Neuer“ heißt, so wird der HSV-Stadionsprecher wird keinen Zweifel aufkommen lassen, welcher Verein – zumindest von der Zuneigung her – „Wieder in Ballbesitz“ kommt.Wer den König alias Gerrit Heesemann kostenlos erleben will, sendet bis Dienstag, 19. Dezember, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Lotto King Karl“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: Lotto King Karl“, an post@wochenblatt-redaktion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Lotto King Karl& die Barmbek Dream BoysRieckhof, Rieckhoffstraße 12,Sonnabend, 27. Januar, 21 Uhr. Tickets für 21,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren bei allen Vorverkaufsstellen und unter www.ticketmaster.de , an der Abendkasse für 25 Euro.