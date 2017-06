STELL DIR VOR, ES IST WALD: Eine multimediale Natur-Theater-Performance für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren. Dauer: 70 Min. Premiere: 28.6.17

Kinder und Jugendliche werden zu Künstlern und inszenieren magische Verwandlungen im Zauberwald

Ein Halbjahres-Projekt in Wilhelmsburg - an der Schnittstelle von Kunst und Natur



Der Wald ist der Ort, an dem sich das Fantastische und das Alltägliche begegnen. Rotkäppchen trifft Donald Trump, Naturschutzpetitionen auf Mörder und Räuber. Ein Mädchen aus dem Wälderhaus wird entführt und erlebt eine magische Verwandlung im Zauberwald. Sie begegnet dem quirligen Hasen, der ein Baumexperte ist, staunt über den Fliegenpilz, der eine Waldkatze ist und Höhenangst hat, bewundert das Glitzer-kotzende Einhorn und staunt über vorbeihuschende Elfen, eine geheimnisvolle Königin und eine außergewöhnliche Krone. Entführt in eine Welt voller neuer Möglichkeiten lernt das Mädchen Erstaunliches über das Leben der Bäume. Auf ihrer traumhaften Reise durch die märchenhafte Natur wird sie mit Fragen konfrontiert: Können Bäume miteinander kommunizieren? Wem gehört der Wald? In einem ruhigen Moment beginnt es eigene Fragen zu entwickeln und führt ein berührendes Interview mit einem Baum: Wie lange stehst Du schon hier? Kennst Du deine Eltern? Magst Du Menschen?



Das Bühnenraumkonzept von Lani Tran-Duc für STELL DIR VOR ES IST WALD spricht alle Sinne an. Hier wird ein ganzes Haus bespielt, ein riesiger Raum in eine Waldinstallation umgedeutet. - Den Soundtrack zum Stück gibt es per Kopfhörer direkt auf die Ohren. So heißt es in einem Song: „Ich will überall hin, wo ich noch nie war, ich will um die ganze Welt fahren, ich will all die fernen Länder sehen...“



STELL DIR VOR ES IST WALD ist aber auch ein Ort des Natur-Politischen. Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich mit der ganzen Welt, aber auch mit der Natur im Stadtteil Wilhelmsburg auseinander zu setzen. Ein Grundgedanke dabei ist: Die Kinder m ü s s e n nicht in den Wald und in die Natur. Die Natur muss zu den Kindern kommen, sie muss im Viertel präsent werden! Denn Natur, wie Kunst stärkt Kinder in ihrer Selbstfindung, gibt ihnen die Möglichkeit, Stärke zu entwickeln.



Insgesamt 80 Jungen und Mädchen zwischen 10 und 19 Jahren sind Teil des Projektes, das seit Anfang Februar unter der künstlerischen Leitung von Catharina Boutari zu einer bühnenreifen Performance entwickelt wird. Sie sagt: „In der Geschichte wird der Wald zum Ort des Fantastischen, zum Ort der Begegnung mit sich selbst, der Verwandlung und der Entdeckung von ungeahnten Freiräumen.“



Neben den selbst ausgedachten Theaterszenen und Choreografien werden Waldgeschichten und -songs geschrieben, Kurzfilme gedreht, miteinander philosophiert und …in den Wald gegangen.



Drei weitere Satelliten-Gruppen sind Teil des Waldprojektes: Die Klasse 4a der Grundschule Arnkielstraße schreibt mit Frau Keller Geschichten zum Thema Wald, eine weitere Gruppe der Jahrgangsstufe 9 der Stadtteilschule Wilhelmsburg entwickelt Theater- und Tanzszenen. Die Choreografin Trinidad Martínez hat für das Projekt mit ihrer Gruppe „Der Ort- Kunstraum Wegenkamp“ die sie mit der Regisseurin Katharina Oberlik leitet, mit Kindern vom Abenteuerspielplatz Wegenkamp und aus der Zentralen Erstaufnahme Vogt-Kölln-Str. gearbeitet.



Ein Künstlerteam unterstützt die jungen Akteure bei der Umsetzung ihrer vielfältigen, bunten und überraschenden Ideen. „Es ging nicht darum das Wissen über den Wald und seine Kulturgeschichte zu vermitteln, so die Dramaturgin Cristiana Garba. Das Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche über die künstlerische Tätigkeit mit der Natur in Kontakt zu bringen. „Und auch, wenn nicht forciert, blieb eine Sensibilisierung für den Wald, die Natur und umweltpolitische Themen nicht aus“, so Catharina Boutari. “ --- „Nachhaltigkeit lernen, verstehen, leben“ so das Motto der gesamten Arbeit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und des Wälderhauses. Die Umweltpädagogin Cordula Wellmann betont: „Es war uns wichtig, dass die Kids den Ton angeben und ihre Ideen einbringen“.



STELL DIR VOR ES IST WALD ist ein Kooperationsprojekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und des Thalia Theaters und wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.



Das künstlerische Leitungsteam

Catharina Boutari (Künstlerische Gesamtleitung), Herbert Enge (Künstlerische Produktionsleitung) Cordula Wellmann (Umweltpädagogik), Cristiana Garba (Dramaturgie), Lani Tran-Duc (Ausstattung), Marat Burnashev (Film/Theater), Metin Demidere (Tanz), Jenny Schulze (Tanz), Tom Gatza (Musik), Özlem Demirci-Brunner (Produktions- und Regie-Assistenz/Theater), Anna-Frederike Niebuhr (Ausstattung-Assistenz), Sarah Zurmöhle (Umweltpädagogik-Assistenz).



TERMINE/ LOCATION

(Mi) 28.06. um 18:30 Uhr PREMIERE im Wälderhaus/ Wilhelmsburg

(Do) 29.06. um 10:30 und 14:00 Uhr im Wälderhaus/ Wilhelmsburg

(Fr) 30.06. um 13:00 und 16:00 Uhr im Wälderhaus/ Wilhelmsburg

(Mi) 12.07. um 10:30 und 14:00 Uhr im Thalia Gaußstraße Altona



TICKETS

Wälderhaus Shop und wellmann@wald.de, Preis Kinder 3,- €. Erwachsene 8,- €., Familien 10,- €

Thalia Gaußstraße erhältlich unter 040.32 81 4 444 www.thalia-theater.de Preise 8,- / 10,- €.



FACEBOOK: www.facebook.com/stelldirvoresistwald

PRESSEKONTAKT: Cristiana Garba, 0176-24200162, garba@wald.de



Gefördert durch:

Kulturstiftung des Bundes