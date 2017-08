Mehr Frauennamen!

Deutlich weniger Straßen nach Frauen als nach Männern benannt

Ch.v.Savigny, WilhelmsburgBerta-Kröger-Platz, Eleonorenweg, Sophia-Dorothea-Stieg: Die Liste der nach Frauen benannten Straßen und Plätze im Stadtteil ist kurz und übersichtlich. Erst 2013, im Zuge der Stadterneuerung durch die Internationale Bauaustellung (IBA), kam eine Handvoll an Frauennamen dazu. Sieben sind zurzeit – gegenüber 26 nach Männern benannten Straßen.Auf der Elbinsel sind immer noch weitaus weniger Straßen, Wege und Plätze nach Frauen als nach Männern benannt. Berta Kröger (1891-1962) war SPD-Mitglied und eine der ersten weiblichen Bürgerschaftsabgeordneten, Sophia Dorothea (1666-1726) ist als „Gräfin von Wilhelmsburg“ in den Annalen zu finden, ihre Mutter Eleonore d'Olbreuse (1639-1722) gehörte einem französischen Adelsgeschlecht an.Die neu hinzu gekommenen Namen beziehen sich überwiegend auf die jüngere Geschichte der Elbinsel:Nach der ehemaligen Vorsitzenden des Heimatkundevereins und engagierten Wilhelmsburgerin Ulla Falke (1937-2008) sind die Terrassen am Bürgerhaus benannt, Gertrud von Thaden (1913-1998), frühere Verlegerin der „Wilhelmsburger Zeitung“, gab dem Platz vor der Umweltbehörde ihren Namen. Der Elsa-Bromeis-Kanal am Inselpark heißt so nach einer ehemaligen Kanutin und Vize-Europameisterin (Lebensdaten: 1914-1992), Dorothea Gartmann (1891-1961, Seitenstraße im Reiherstiegviertel) war eine bekannte Malerin aus dem Stadtteil. Die Ernastraße – eine kurze Sackgasse beim Vogelhüttendeich – wird in dieser Statistik nicht mitgezählt, da der Name an keine bestimmte Person erinnert.Insgesamt gibt es in Hamburg knapp 9.000 Straßen und Plätze. 2.503 von ihnen sind nach Männern benannt – und lediglich 367 nach Frauen.