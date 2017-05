Lehmbau-Festival in Wilhelmsburg

Bauen mit Lehm für Groß und Kleinmit Bunte Kuh e.V.Bahnhofspassage21109 Hamburg(direkt an der S-Bahn Wilhelmsburg)Über 5.000 Kinder und Erwachsene bauen nach eigenen Ideen begehbare Räume und bis vier Meter hohe Skulpturen aus Lehm.Sie schaffen nicht nur fantasievolle Architektur, sondern auch neue Räume der Begegnung.Bei der öffentlichen Baukunst-Aktion kann jeder mitmachen.Mitbauen: 23.5. - 18.6. 2017, Di – So 9.30 - 17.00 UhrDie fertigen Bauten können bestaunt und bespielt werden beimFest: Sonntag, den 18.6., 15 - 18 Uhr und während derAusstellung: 20.6. - 2.7., Di – So 10 -18 UhrDer Eintritt ist frei.Eine Anmeldung ist nur für Gruppen ab vier Personen erforderlich, Tel. 040-39 90 54 31Weitere Informationen unter: www.buntekuh-hamburg.de