Laternenumzug und Feuerwerk

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf lädt am Samstag, 07. Oktober herzlich zum alljährlichen Klönschnack am Löschteich ein. Ab 17 Uhr können Sie es sich bei Pommes, Bratwurst, heißen und kalten Getränken zu familienfreundlichen Preisen rund um das Feuerwehrhaus „Bei der Windmühle 61“ gemütlich machen. Gegen 19 Uhr starten wir den beliebten Laternenumzug durch das wunderschöne Kirchdorf welcher im fantastischen Panorama der Windmühle „Johanna“ mit einem bunten Feuerwerk endet.

Warme, dem Wetter entsprechende Kleidung und die Lampions dürfen auf keinen Fall vergessen werden. Zusätzlich empfehlen wir an Ersatzkerzen oder Akkus zu denken. Die Kids können einen kleinen Zettel mit Adresse und Handynummer der Eltern in die Tasche gesteckt bekommen.



Die Kameraden der FF Kirchdorf freuen sich viele Gäste begrüßen zu dürfen.