Wilhelmsburgerin schreibt Buch über den Familienalltag

mit ihren beiden hochbegabten Kinder

In der Schule war es den

Kindern oft langweilig

Von Christopher von Savigny.Als ihr Sohn Finn etwa fünf Monate alt war, merkte Kerstin Marweg (46) zum ersten Mal, dass ihr Sprössling anders war als andere Kinder. „Ich wollte ihn von der Krabbelgrubbe abholen“, erzählt die Wilhelmsburgerin. „Alle Kinder brabbelten in Babysprache durcheinander – und er rief: 'Mama, kommst du mal?'.“ Finn war ein hochbegabtes Kind. „Er war ständig wissbegierig, ungeduldig und hat wenig geschlafen“, erinnert sich Marweg, die sich teilweise extrem überfordert fühlte. „Ich war einfach fertig!“Marweg hat jetzt ein Buch verfasst. Darin kommt nicht nur Finn vor, sondern auch sein vier Jahre jüngerer Bruder Marten-Lynes. Er ist ebenfalls überdurchschnittlich intelligent. Buchtitel: „Durchgeknallt, hochbegabt und glücklich“. „Bei uns ist vieles anders gelaufen als in 'normalen' Familien“, sagt sie. „Mit meinem Buch möchte ich anderen zeigen, dass man es schaffen kann – aller Widerstände zum Trotz.“Auf 164 Seiten beschreibtKerstin Marweg den kunterbunten und oft ungewöhnlichen Alltag, den sie mit ihrem Mann Jörg und den geinsamen Söhnen erlebte.Weil beide Kinder soviel Aufmerksamkeit verlangten, kündigte ihre Mutter ihren Job und blieb zuhause. „Beide konnten schon sehr früh lesen und schreiben“, berichtet Marweg.In der Schule sei ihnen oft langweilig gewesen. Insbesondere Marten fühlte sich unverstanden, litt unter Lehrern und Mitschülern, mit denen er nicht zurecht kam. „Hausaufgaben fand er unwichtig“, so Marweg.Erst als Marten seine Liebe zur Musik entdeckte, wurde es etwas besser: Er lernte Klavier, trat in den Schulchor ein und wechselte schon bald zum renommierten Knabenchor der HamburgerNikolaikirche, wo er zunächst im Sopran und später – nach dem Stimmbruch – im Bass mitsang.Jetzt möchte Marten, der heute 17 Jahre alt ist, Opernsänger werden. Ein erster Schritt ist bereits getan: Kürzlich hat er die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Hamburg bestanden. „Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen“, gesteht Kerstin Marweg. Innerhalb von nur vier Wochen brachte sie die Geschichte ihrer Kinder zu Papier – Finn studiert im Übrigen schon seit einiger Zeit.Herausgegeben hat die Autorin ihr Erstlingswerk im Selbstverlag. Das Buch ist im Internet und im Buchhandel bestellbar.