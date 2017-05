Hier ballt sich das Fachwissen

„Ingenieurwerk“: Firmengemeinschaft an der Georg-Wilhelm-Straße jetzt mit neuem Partner „Helasoft“

Gaby Pöpleu, WilhelmsburgDas „Ingenieurwerk“ wächst. Neuer Partner: Helasoft – eine auf „SAP EHSM“-Computerprogramme spezialisierte Unternehmensberatung. Damit zog jetzt der zwölfte Partner in die Technik-Denkfabrik neben der Lackfabrik Mankiewicz in der Georg-Wilhelm-Straße 187 ein.Seit 2000 arbeiten unter dem Dach des „Ingenieurwerks“ Firmen verschiedener Fachrichtungen vom Bauwesen bis zur Medientechnik eng zusammen, seit 2016 in dem fünfstöckigen Neubau. Das Ziel: Die zahlreichen Kompetenzen selbstständiger Technik-Firmen bündeln, damit Kunden an einem Ort alles was sie brauchen finden, das Angebot an Dienstleistungen größer sein kann. Die Firmen teilen sich dabei einen großen Veranstaltungsraum, Besprechungs- und Seminarräume, Kantine und Sozialräume und Garage, zum Teil mit den benachbarten Mankiewicz-Mitarbeitern.Die Helasoft GmbH gibt’s seit 2011. Das „Soft“ steht für „Software“: Das Kölner Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Firmen zu beraten, die SAP-Computerprogramme für die Bereiche Produktsicherheit, Umgang mit Gefahrgut und -stoffen, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Abfallmanagement nutzen – ein Bereich, der bisher beim Ingenieurwerk nicht vertreten war. Vom Einzug im Ingenieurwerk erhofft sich Jens Steininger von Helasoft auch, dass die Geschäfte in Norddeutschland weiter ausgebaut werden können.