Gesundes Frühstück: Wer hilft?

Für Menschen ab Mitte 50: Projekt brotZeit sucht Helferinnen für ein gesundes Schulfrühstück

Gaby Pöpleu, WILHELMSBURGFür das gesunde Frühstück an der Grundschule Kirchdorf in der Prassekstraße werden Helferinnen gesucht. Das Besondere: Sie sollen ausdrücklich mindestens 55 Jahre als sein. Denn das Projekt „brotZeit“, das das Frühstück organisiert, setzt auf generationenübergreifende Arbeit.Davon profitieren beide Seiten: Die Kinder bekommen geduldige, erfahrene Betreuung, die älteren Helferinnen bleiben in Kontakt mit dem Nachwuchs. „Das ist bei uns Programm“, erklärt Esther Marquardt, die brotZeit koordiniert. „Erst wenn wir keine Älteren finden, würden wir auch jüngere Helfer nehmen.“Montags bis freitags essen rund 30 Grundschüler vor Unterrichtsbeginn gemeinsam in der Aula der Schule. Es gibt ein Büffet mit verschiedenen Brot- und Saftsorten, Wurst, Käse und frischem Obst und Gemüse. Tatsächlich ist ein hungriges Schulkind wohl kein Einzelfall. Durchschnittswerte aller Schulen: „Bis zu 30 Prozent der Grundschüler leiden während des Unterrichtes an akutem Hunger, kommen ohne Frühstück in die Schule“, kann man bei brotZeit nachlesen.Ein gesundes Frühstück fehlt auch vielen Kindern im Einzugsbereich der Grundschule Prassekstraße. Aber auch die, die zuhause gut versorgt werden, dürfen am kostenlosen Büffet teilnehmen. Zu den Aufgaben der Helfer gehört es, ab 6.30 das Buffet aufzubauen, die Kinder beim Frühstück zu betreuen und hinterher wieder aufzuräumen – etwa zwei Stunden Arbeit. Außerdem mitzubringen: Flexibilität, Teamgeist, Zuverlässigkeit, gute Kommunikationsfähigkeit und „natürlich vor allem Freude am Umgang mit Kindern“, sagt Esther Marquardt.An welchen Tagen man im Einsatz ist, kann abgesprochen werden. Das Projekt brotZeit finanziert sich aus Spenden und öffentlichen Geldern, kann Helfern nur eine Aufwandsentschädigung zahlen. Auch die Stelle von Esther Marquardt ist quasi eine Spende: Sie wird nicht aus dem Projekt-Geld bezahlt, sondern vom Düsseldorfer Personaldienstleister DIS AG.Wer bei brotZeit helfen möchte, kann sich unter Tel. 55 44 90 18 oder per E-Mail an esther.marquardt@dis-ag.com an Esther Marquardt wenden.❱❱ www.brotzeitfuerkinder.com