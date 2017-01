Fußball im Pyjama

Ungewöhnliche Neujahrsaktion der Wilhelmsburger Fußball Altherren-Auswahl

Olaf Zimmermann, WilhelmsburgAm Neujahrstag auf einem ungenannten Wilhelmsburger Sportplatz: Zwei Mannschaften, die Kicker mit Pyjama, Hut, Bademantel oder Nachthemd bekleidet, spielten gemeinsam eine Art Fußball. Verkleidung war Pflicht, Regeln gab es nicht, ebensowenig ein Endergebnis. Dafür aber jede Mende Spaß und gute Laune. Die „Wilhelmsburger Fußball-Altherren-Auswahl von 1967“ (WAHA) hatte zum Pyjama Neujahrs-Kick geladen.Die Veranstaltung war eine Erinnerung an die Gründung des Vereins vor 50 Jahren. Die WAHA war am Neujahrsmorgen 1967 entstanden, aus der Gaudi-Mannschaft „ 1. FC Haurein“. In der WAHA fanden sich Wilhelmsburger Fußballer aus den damals acht Vereinen der Elbinsel zusammen: ESV Einigkeit, TV Jahn, FTSV Neuhof, Rot-Weiß, WSV 93, TSV Veddel, TSC Viktoria und SV Vorwärts 93 Ost. Initiatoren waren Uwe Hansen und Christian Carstensen.Übrigens: Seit Bestehen hat die WAHA bereits über eine Million Euro Spenden für gehandicapte und behinderte Kinder der Elbinsel Wilhelmsburg gesammelt.