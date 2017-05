Feuerwehrfest in Kirchdorf

Neue Mitglieder werden gesucht

Am Samstag, 27. Mai richtet die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf das alljährliche und beliebte Feuerwehrfest am Gerätehaus aus. Um die 200 Einsätze haben die Blauröcke im vergangenen Jahr gefahren. Die stetig steigende Belastung soll auch mit neuen interessierten Mitgliedern kompensiert werden. So können neben Anwohnern und Gästen auch die Feuerwehrinteressierten die Möglichkeit nutzen, sich über ihre Stadtteilfeuerwehr zu informieren.

Kleine Vorführungen am Vormittag geben einen Einblick über die vielfältigen Aufgaben der FF- Kirchdorf. Eine Fahrzeug- und Geräteschau, eine Fotoausstellung und die Darbietung einer Fettexplosion sollen neue Mitglieder werben. Für alle anderen lädt ein kleiner Flohmarkt zum Stöbern ein. Natürlich ist wieder für das leibliche Wohl mit Erbsensuppe und Grillwurst gesorgt.



Damit der Spaß an diesem Tag nicht zu kurz kommt gibt es in diesem Jahr eine Hüpfburg für Kinder und selbstverständlich wie für die Feuerwehr üblich auch Spritzübungen für die kleinen Brandmeister. Abends kann zur Musik vom Plattenteller das Tanzbein geschwungen werden.



Ob Sie sich mit Ihren Kindern die roten Autos ansehen wollen oder detailliert für die

Arbeit der Freiwilligen interessieren – Sie sind herzlich willkommen