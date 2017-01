Das WAHA Traditionsturnier am 6. & 7. Januar 2017

Das 1. Fussball-Highlight des Jahres!



Wir starten unser Jubiläumsjahr mit unserem traditionellen Benefiz Hallen-Fußball-Turnier. 1967 gegründet dürfen wir auf 50 Jahre Spendenerfolg mit einer Spendensumme von über 1 Mio. Euro zurück blicken.

Unser Turnier ist wieder der Auftakt für unsere Aktivitäten im neuen Jahr zu Gunsten von lerngeschwächten und gehandikapten Kinder unseres Stadtteils Wilhelmsburg.Start ist am Freitag, 6. Januar 2017 um 18:00 Uhr mit dem Senioren Turnier (zum 26. Mal) und setzt sich am Sonnabend, 7. Januar 2017 ab 13:00 Uhr mit dem Turnier für Alte Herren Mannschaften (zum 38. Mal) fort. Auch in diesem Jahr haben sich wieder sehr spielstarke Mannschaften gemeldet. Es sind also spannende und technisch schöne Spiele zu erwarten.Senioren-Turnier:Das Senioren-Feld ist gespickt von ehemaligen Turniersiegern. Hier ist Güldenstern Stade der aktuelle Pokalverteidiger.Teilnehmer bei den Senioren:SC Victoria (2x Pokalsieger)SV Schermbeck (2x Pokalsieger)Wilhelmsburger AH-Auswahl (5x Pokalsieger)Güldenstern Stade (1x Pokalsieger)FC Bad Oeynhausen (5x Pokalsieger)Seevetal AllstarsTeam LüneburgPlus eine noch nicht bestätigte Mannschaft.Altherren-Turnier:Auch für das Alte Herren Turnier haben starke Vereine zugesagt. Im letzten Jahr konnten hier Buxtehude Calcio ihren 1. Turniersieg überhaupt einfahren.Teilnehmer Altherren Turnier:Wilhelmsburger AH-Auswahl (7x Pokalsieger)FC Süderelbe (1x Pokalsieger)SC PinnebergHarburger SCGüldenstern Stade (4x Pokalsieger)FTSV AltenwerderBuxtehude Calcio (1x Pokalsieger)Vfl LohbrüggeHEBCBesonders danken wir dem Bezirksschiedsrichterausschuss Harburg, die wieder wie in all den Jahren zuvor, unentgeltlich Schiedsrichter stellen. Auch der Sparda Bank gebührt unser Dank. Die mit einer Spende von 500€ den Spendentopf füllt.Für das leibliche Wohl während des Turniers mit Grillstand sowie von unseren Spielerfrauen selbstgebackenen Kuchen und Kaffee in der Cafeteria, ist wie immer gesorgt. Nach dem Turnier geht`s in die 3. Halbzeit. Bei der „Players Party“ im Sportzentrum Dratelnstraße wird das Tanzbein geschwungen.Alle Einnahmen dieser Veranstaltung gehen natürlich wieder zu Gunsten unseres Spendenfonds, aus dem dann im Laufe des Jahres verschiedene Maßnahmen unterstützt werden, die den Alltag der Kinder erleichtern. Bisher haben wir in all den Jahren mit unseren verschiedensten Aktivitäten über 1.000.000 Euro an Spenden sammeln können. Dafür danken wir allen unseren Spendern ganz herzlich.In 2017 dürfen wir dann unseren 50. Geburtstag feiern… Das wird ein Fest!Save the Date:Neujahr 01.01.2017: „Neujahrs-Pyjama-Spiel“ Wie alles begann vor 50 Jahren!Die WAHA spielt im „Pyjama“, so wie einst die Gründer des Vereins! (PM folgt in Kürze!)Samstag, 17.06.2017: Der Inselball zum 50. Jubiläum der WAHASamstag, 24.06.2017: Das Jubiläums-Spiel- WAHA : HSV AltliegaWeitere Informationen zum Jubiläumsfest folgen!Bedanken möchten wir uns ganz traditionell am 3. Sonntag im Januar, dem 15.01.2017 bei all unseren Sponsoren und Förderkreis Mitgliedern. Wir laden wieder ein zum Neujahrsempfang. Bei einer Rede eines prominenten Gastredners und unseres 1. Vorsitzenden Andi Kokoc erfährt man alles über das Engagement der WAHA. Dazu gibt es flotte Jazzmusik und leckere, von unseren Spielerfrauen zubereitete Schnittchen. Den Spendentopf füllt die Tombola- jedes 2. Los gewinnt!Es grüßt herzlich die Wilhelmsburger Altherren Auswahl.Mail: presse@wilhelmsburger-altherren-auswahl.deWeb: www.wilhelmsburger-altherren-auswahl.de/presseFacebook: www.facebook.com/wahaev