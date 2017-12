50 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Seine 33 Jahre in der aktiven Einsatzgruppe und die Zeit danach, waren und sind von Zuverlässigkeit, Kameradschaftsgeist und Vorbildfunktion geprägt. „Butje“ machte sich bei der Bereichsausbildung des Nachwuchses in der Sparte Rettungsschwimmen und Bootsführer so verdient, das er 1992, die Feuerwehr-Ehrenmedaille 2. Stufe erhielt. Seine Erfahrungen in der Seefahrt, sein sportliches Hobby, das Boxen und der Beruf als Werkfeuerwehrmann, prägten ihn zu einem stets zuverlässigen und hochmotivierten Kameraden der FF. Kirchdorf. In Anerkennung seiner Leistungen, trägt sogar das Kleinboot der Wehr, den Namen „Butje“.Die Kameraden der Einsatz- und Ehrenabteilung, trafen sich, um ihren „Butje“ zu feiern und der ehemalige Wehrführer (1984 – 92), Horst Bünning, gab in amüsanten Worten, einen Rückblick auf das bewegte Feuerwehrleben des Jubilars Jürgen „Butje“ Dilg, über das halbe Jahrhundert hinweg.Möge er noch viele Jahre im Kreise der FF. Kirchdorf mitwirken können.