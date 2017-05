09. - 11.06.: 48h Wilhelmsburg 2017!

48h Wilhelmsburg 2017 mit 138 Acts an 63 Orten

Freitag 09.06. 18h bis Sonntag 11.06. 18h

Das Netzwerk MUSIK VON DEN ELBINSELN präsentiert48h Wilhelmsburg präsentiert Musiker*innen der Elbinseln: Sie leben, proben oder arbeiten in Wilhelmsburg oder auf der Veddel. Diesmal mit Elektro auf dem P&R-Deck der S-Bahn Veddel, Klezmer & Balkangrooves auf den Stufen der Kirche im Bahnhofsviertel, anatolische Lieder im Ruderclub, Inselrock bei der Freiwilligen Feuerwehr, Funk auf dem Kinderbauernhof und viele weitere Konzerte und Mitmachaktionen bei 48h Wilhelmsburg 2017!Auf vielfachen Wunsch haben wir dieses Jahr einezusammengestellt: Los geht es am Freitagabend auf der Veddel mit der Eröffnung auf dem Platz vorm Scotland Yard, danach in die Immanuelkirche und zum Wikinger Ruderclub. Samstag in das Wilhelmsburger Bahnhofsviertel und von dort über das Haus der Jugend Kirchdorf und die Wache der freiwilligen Feuerwehr nach Kirchdorf-Süd. Außerdem zeigen wir, wo der musikalische Nachwuchs in Wilhelmsburg probt, z.Bsp. bei Lass 1000 Steine rollen. Am Sonntag bewegen wir uns in Wilhelmsburgs neuer Mitte: im Wälderhaus, im neuen Bioladen und im Wasserwerk. Zudem laden wir zum Jam mit dem Outernational Young Orchestra in der Kulturkapelle ein und enden zum Abschluss an den Ursula-Falke-Terrassen vor dem Bürgerhaus Wilhelmsburg.Wir schauen aber regelmäßig über unsere Stadtteilgrenzen hinaus und gehenein. In Rotterdam diskutieren wir z.B. mit Kolleg*innen über musikalisches Community Building und freuen uns über den Besuch der SKVR Brassband School aus Rotterdam. Im Projekt „Wil(helm | liam)sburg“ werden Musiker*innen aus New York und Hamburgmiteinander arbeiten. Mit den Performances bei 48h startet diese Zusammenarbeit.Anlässlich des Ramadans laden wir gemeinsam mit NEW HAMBURG zum Iftar-Mahl auf der Veddel ein. Im Kindakram-Laden im Reiherstiegviertel erfahrt ihr in einer unserer Klangwerkstätten mehr über Saiteninstrumente aus Afghanistan. Auf der Schaluppe, in der Kulturkapelle und auch in der Vogelhütte 109 gibt’s Möglichkeiten zum gemeinsamen Jammen. Zusammen mit dem POP≥INSTITUT von unserem Kooperationspartner RockCity schicken wir euch ins Songwriting-Labor.Das gesamte Programm wird am 09.05 unter http://www.musikvondenelbinseln.de veröffentlicht.Kontakt:Katja Scheer, Projektleitung 48 h Wilhelmsburg, Katja@musikvondenelbinseln.de, Tel. 040 75 20 17 14.