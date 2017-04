Von Rock bis Mariachi

Sofian Mustang holen ihr Konzert in der Honigfabrik nach

WILHELMSBURG. Ihre für Herbst 2016 geplante Tour musste abgesagt werden, doch dafür werden die sieben Musiker am Sonnabend, 29. April, in die Honigfabrik, Industriestraße 125, kommen. Sofian Mustang aus Frankreich verbinden Rock mit Country und Mariachi: Dazu gehören Trompeten, rockige Gitarren, eine leidenschftliche weibliche Stimme. Die Texte sind entsprechend der musikalischen Mischung auf Deutsch, Englisch und Französich abgefasst – so klingt es eben, wenn Gypsi-Brass auf Mariachi trifft und wenn sich europäische Musik mit orientalischem Rock und französisch-mexikanischem Rock verbindet.Die exotische Stilmischung ist ab 21 Uhr zu hören. Tickets kosten im Vorverkauf neun Euro plus Gebühr, an der Abendkasse elf Euro. PÖP