Jägerhof wird zum „Ally Pally“

Darts: Am Wochenende werden

Hausbruch die Norddeutsche Meisterschaften ausgetragen

Stefan Mrochem.Er pulverisiert jede Bestmarke. Egal wie gut du bist, Michael van Gerwen ist besser. Bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) gegen Gary Anderson hat der 27-jährige Fliesenleger völlig ungefährdet seinen zweiten Titel gewonnen. Am Wochenende 7./8. Januar verwandelt sich das Hausbrucher Landhaus Jägerhof ins Hamburger „Ally Pally“. Dann ermitteln die Norddeutschen Dart-Spieler ihren Meister.Gespielt wird die klassische Dart-Variante. „Im Unterschied zum Elektronic-Dart übernimmt kein Automat das Herunterrechnen von 501 auf Null, das muss jeder Spieler selbst erledigen“, sagt Francois Huguenin, Präsident des ausrichtenden Landesdartverbandes (LDVH). Ihm gehören 330 aktive Darter aus Hamburg und Umgebung in neun Vereinen an. Unter ihnen sind auch die Dartabteilungen des FC St. Pauli und die des Hamburger Sportvereins.Zum norddeutschen Turnier werden über 200 Hobby- und Amateurdartspieler aus allen Spielstärken erwartet, darunter auch einige der Top-Dartspieler des Nordens wie Tomas Seyler. „Da wir das Turnier ohne Voranmeldung spielen, wissen wir nicht, ob er auch wirklich kommt“, sagt Andreas Marx vom LDVH. „Mit ziemlicher Sicherheit wird Robert Allenstein dabei sein.“Das norddeutsche Meisterschaftsturnier ist nicht nur hochrangig besetzt, die Teilnehmer „kommen aus Bremen, Schleswig-Holstein und sogar aus Dänemark zum Turnier“, so Huguenin. Die Wettkämpfe starten am Sonnabend, 7. Januar, um 10 Uhr mit dem Mixed-Doppel. Um 13 Uhr treten die Herren im Einzel an, um 14.30 Uhr die Damen. Am Sonntag, 8. Januar, geht es um 11 Uhr mit dem Doppel der Damen los, dann spielen die Herren. Das Turnier der Jugendlichen startet um 13 Uhr. Jeder kann mitmachen!NorddeutscheDartmeisterschaftLandgasthaus JägerhofEhestorfer Heuweg 12-14Anmeldung nicht erforderlichInfos zu Darts:www.ldvh.de