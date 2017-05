Wer folgt auf König Jörg Müller?

139. Eißendorfer Vogelschießen mit Kinderfest und Schweinequiz

Von Niels Kreller.Die Harburger Schützensaison ist eröffnet. Am kommenden Wochenende ermitteln die Eißendorfer Schützen auf ihrem 139. Vogelschießen ihren neuen König. Von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, dreht sich am Festplatz im Lübbersweg alles um die Frage: Wer wird der Nachfolger von Jörg Müller?Wenn die Schützen am Freitag zum Großen Zapfenstreich auf der Wiese im Göhlbachtal zusammenkommen, dann ist dies für Jörg Müller auch so etwas wie der krönende Abschluss seines ereignisreichen Königsjahres. Zusammen mit seiner Frau, der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Doris Müller, sowie seinen beiden Adjutanten Andreas Pape und Andreas Hertel, hatte der Krankenpfleger und Rettungsassistent zahlreiche Schützenfeste und Königsbälle besucht – nicht zu vergessen natürlich seinen eigenen im Landhaus Jägerhof. Da hatten die beiden schon aus den Erfahrungen der bisherigen Anlässe gelernt und ihre beruflichen Kenntnisse genutzt, um ihren Gastkönigen mit einer „Eißendorfer Notfalltasche“ über den nächsten Tag zu helfen. Schließlich sind auf seinem Königsschild neben einer mit Bier und Bratpfanne verzierten Schürze auch der Äskulapstab und ein Rettungswagen abgebildet.Auf ihren Touren haben die beiden dann auch „ihre Pappenheimer“ getroffen. Denn dort, im mittelfränkischen Pappenheim, besuchten sie die Jubiläumsfeier. Der Zapfenstreich auf der Burg gehört zu den schönsten Erinnerungen, die die beiden aus dem Königsjahr mitnehmen werden.Freitag, 26. Mai15 Uhr: Eröffnung Festplatz Lübbersweg18.30 Uhr: Platzkonzert19.30 Uhr: Ummarsch20.30 Uhr: Großer Zapfenstreich (Wiese Göhlbachtal)Sonnabend, 27. Mai15 Uhr: Öffnung desFestplatzes15.15 Uhr: Kinderfest19 Uhr: Tanz im FestzeltSonntag, 28. Mai15 Uhr: Öffnungdes Festplatzes, Eißendorfer SchweinequizMontag, 29. Mai15 Uhr: Öffnungdes Festplatzes19 Uhr: Proklamation des neuen Schützenkönigs (Schulhof Kirchenhang)21 Uhr: Playback-ShowDer Eintritt ins Festzelt ist an allen Tagen frei.