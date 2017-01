Improvisationstheater: Der Wochenrückblick mit Charlotte und Ralf am 16.02.2017 um 20.00 Uhr im Stellwerk Hamburg- Harburg

Lachen Sie endlich mal befreit über die Ereignisse der letzten Woche! Egal ob global, regional oder ganz privat, die Stegreiftheaterkünstler „Charlotte & Ralf“ bringen die Themen auf die Bühne, welche Sie, die Zuschauer die letzten Tage beschäftigt haben. Schlagzeilen erwachen zum Leben und Ihnen wird ein Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens gewährt.



Was verbirgt sich eigentlich hinter der Überschriften der Zeitungen?

„Charlotte & Ralf“ zeigen es Ihnen! Egal ob Hochsaison oder Saure-Gurken-Zeit – hier werden die wichtigsten Schlagzeilen der vergangenen Tage auf die Bühne gebracht - „Drohneneinsatz im Nahen Osten“ oder „Neuzugang im Dschungelcamp“ - Das Ergebnis kann alles sein – von der ernsten Szene über den satirischen Text bis zur saukommischen Nummer. Klaus aus der letzten Reihe hat Probleme mit der Wasserleitung bei seinem Hausbau? Auch das kann Thema sein. Lassen Sie sich überraschen. Die Künstler tun es auch.



Denn „Charlotte & Ralf“ haben kein Skript – alle Szenen, alle Texte und alle Lieder entstehen live vor den Augen des Publikums. So ist jeder Abend brandaktuell und jedes Mal anders. Egal ob per Glücksrad eine Schlagzeile der letzten Tage erdreht wird oder das Publikum deren Anliegen als Stichworte auf die Bühne rufen – die beiden Schauspieler setzen die anstehenden Themen sofort um. Dank Musiker sogar in einigen Stegreifliedern.



Das Publikum kann Einfluß nehmen, muss es aber nicht. Und keine Sorge: niemand muss auf die Bühne. Aber Sie haben die Möglichkeit, die Show durch Ihre Stichworten mitzugestalten – so entsteht jedes Mal ein Theaterabend nach den Wünschen des Publikums.



Charlotte Wolff & Ralf Schulze sind nicht nur Autoren für Kabarettisten und Comedians wie Axel Pätz, Michael Frowin oder Alfons, den Reporter mit dem Puschelmikrofon. Sie begeistern auch seit Jahren die Zuschauer bei ihren Improvisationstheatershows. Unter anderem stand Charlotte Wolff als eine der besten Impro-Spielerinnen Deutschlands schon zwei Mal im ausverkauften Gloria-Theater in Köln auf der Bühne, im Wettstreit um den Oskar der Impro-Szene, dem „Goldenen Impro-Stern“. Außerdem sind „Charlotte & Ralf“ Leiter der „Schule für Comedy“ in Hamburg und saßen mehrmals in der Jury des „Hamburger Comedy-Pokals“.



Einlass: 19.30 Uhr / Dauer ca. 2 Stunden inkl. Pause

Preis: 15€ regulär/ 13€ ermäßigt für Schüler& Studenten ( bei Vorlage eines Nachweises)



Kartenreservierung: mail@charlotteundralf.de oder merle.sehlz@charlotteundralf.de