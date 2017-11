Geburtstagsparty der „Petrus Freunde“

„Mit der Geburtstagsparty wollen wir das erste Jahr feiern und uns bei den Mitgliedern und zahlreichen Helfern bedanken. Aber natürlich möchten wir dabei auch auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Denn für unsere vielfältigen Aktionen brauchen wir noch weitere Unterstützer – mit Spenden, Ideen und dem Engagement, diese umzusetzen“, sagt Stefan Becker, Mitglied im Vorstand des Fördervereins.In den vergangenen zwölf Monaten haben die „Petrus Freunde“ zahlreiche Aktionen gestartet oder unterstützt: zum Beispiel das Musikfest St. Petrus Unplugged, eine Kinderfreizeitwoche in den Sommerferien, einen Kinderflohmarkt, den Petrus-Laden und vieles mehr. Am 24. November findet eine Frauenkleiderbörse statt, am 10. Dezember ein „Gemeinsames Singen unter dem Glockenturm“. EW