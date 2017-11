Europas größte Phil Collins Show am 22.11. im Rieckhof / Harburg

Europas größte und originalgetreueste PHIL COLLINS–SHOW

kommt am 22.11.2017 nach Harburg in den Rieckhof



Es gibt nicht allzu viele Vertreter der Musikbranche, die man als lebende Legende bezeichnen könnte. Jedoch dem britischen Superstar PHIL COLLINS gebührt ohne Zweifel diese Bezeichnung. Seit Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ist der musikalische Tausendsassa in mehreren Projekten weltweit über alle Maßen erfolgreich unterwegs. Sein musikalisches Schaffen in der Band GENESIS als auch seine beispiellosen Solo-Erfolge prägten seither die Musikwelt und sind aus dieser nicht mehr wegzudenken.



Dass eine derart faszinierende Karriere musikalisch nachgezeichnet gehört, liegt auf der Hand. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllt nun seit mehr als zehn Jahren die Phil Collins- und Genesis-Tribute-Band TRUE COLLINS in beeindruckender Weise. Fachleute und Collins-Fans sind sich gleichermaßen einig… Näher am Original geht einfach nicht. Die Liebe zum Detail begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue… Da stimmt jeder einzelne Sound, jede einzelne Nuance des Gesangs, die ausgefeilten Licht-Effekte, kurzum die gesamte zweistündige Show.



Alle großen Hits aus der Collins-Schmiede werden zu hören sein… „Another day in paradise“, „Against alls odds“, Sussudio“ und „In the air tonight“ sowie die absoluten Genesis-Klassiker „Mama“, „No son of mine“, „Invisible touch“, „Land of confusion“ und viele mehr…



Europas größte und originalgetreueste PHIL COLLINS-SHOW ist auch 2017 wieder auf Tour. Im Herbst macht sie dabei Station in verschiedenen Städten im norddeutschen Raum. Für alle Collins- und Genesis-Fans bedeutet dies eine großartige Chance, den unvergleichlichen Charme eines Original-Konzerts in bestechender Qualität live zu erleben. Eine Chance, die man nutzen sollte…

Weitere Infos auf www.true-collins.com

Karten gibt es ab sofort in allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei www.eventim.de und an der Abendkasse.