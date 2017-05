Ein gutes Jahr für den EBV

Harburger Wohnungsbaugenossenschaft erzielte 2016

einen Bilanzgewinn in Höhe von 494.000 Euro

Von Olaf Zimmermann.Beim Eisenbahnbauverein Harburg (EBV) ist die Welt weitgehend in Ordnung. Die Bilanz weist einen Gewinn von 494.000 Euro aus, die Mitglieder freuen sich über die Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende. 21 Wohnungen wurden fertiggestellt, in den Bestand über sechs Millionen Euro investiert, unter anderem für Wärmedämmung und Sonnenkollektoren. Die Planungen für eine weitere Eisheizung, ein EBV-Vorzeigeprojekt, stehen vor dem Abschluss. Was für Projekte will der Eisenbahnbauverein 2017/2018 noch in Angriff nehmen? Im Interview mit dem Wochenblatt nimmt EBV-Chef Bode Stellung.In der Bremer Straße planen wir ab 1,5 Zimmer-Wohnungen bis hin zu Großwohnungen für spezielle Nachfragegruppen wie für Wohn-Pflege-Gemeinschaften, aber auch für Studenten.6,08 Euro.Der EBV nimmt nur noch Mitglieder in Verbindung mit einer Wohnungsvermietung auf. Im Jahre 2016 gingen immerhin 75 Prozent unsere Vermietungen an neue Mitglieder.Dabei sind die Wartezeiten höchst unterschiedlich: von wenigen Wochen bis zu über einem Jahr.Wir haben bereits im letzten Jahr unseren „Unmut“ über die Konzeptausschreibungen der Stadt geäußert. Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass am Ende doch immer wieder der gebotene Preis den Hauptausschlag gibt für die Vergabe von öffentlichen Grundstücken.Wir werden uns an diesen sehr aufwändigen Verfahren nicht mehr beteiligen und somit auch kaum in den „Genuss“ von öffentlichen Grundstücken kommen. Sollte allerdings eine Baugemeinschaft den Zuschlag für eine öffentliches Grundstück erhalten, sind wir weiterhin bereit als Investor zur Verfügung zu stehen – dies gilt auch für die HafencityEBV in ZahlenEisenbahnbauvereinHarburgRosentreppe 1aS 764 04 - 0Mitglieder: 4.840Vorjahr: 4.835Wohnungen: 3.217Vorjahr: 3.211Eigenkapitalquote: 35,09 %Vorjahr: 34,32 %Investitionen: 6,40 MioVorjahr: 3,17 MioInstandhaltung: 5,85 MioVorjahr: 5,91 MioBilanzgewinn: 0,49 MioVorjahr: 0,46 Mio