15 Trucks starteten diesmal ihre Runden vom Kanalplatz / Veritas Kai über Blohmstraße, Karnapp und den Schellerdamm.Danke an Veranstalter inklusive Security und selbstverständlich an all den Leutchenmit ihren tollen, farbenprächtigen Kostümen, welche stets für einen Schnappschuss bereit standen.Ein besonderen lieben Dank von mir geht an Volker und Ines,welche mir die Mitfahrt zum Fotografieren und Flirten auf Truck 2 ermöglichten.Tschüss und bis zum nächsten Jahr ..!