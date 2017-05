Die Zukunft zog in den Stadtteil

Einkaufszentrum Marmstorf feiert 50. Geburtstag

Das ganze Dorf feiert mit

Von J. Tapken.Ein halbes Jahrhundert ist es her, seit das beschauliche Marmstorf einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat. Mit der Eröffnung des Einkaufszentrums (EKZ) am Ernst-Bergeest-Weg zog die Zukunft im Stadtteil ein. Bequemes Einkaufen, alles an einem Platz. Das hatte zu diesem Zeitpunkt noch Seltenheitswert.Heute gehört das Einkaufszentrum zu Marmstorf wie die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche oder der Schützenverein. Gefeiert wird das halbe Jahrhundert EKZ natürlich auch – gehört sich ja auch so für Marmstorf. Am kommenden Wochenende, Freitag, 2. Juni, und Sonnabend, 3. Juni, laden die Geschäftsinhaber zu jeder Menge Programm ein.Was ist eigentlich das Besondere am Marmstorfer Einkaufszentrum? Neben der zentralen Lage für die knapp 9.000 Einwohner des Stadtteils ist es vor allem der „Klönschnack“ während des Einkaufsbummels.Nahezu immer trifft man ein bekanntes Gesicht, kommt kurz ins Gespräch, um dann gemeinsam zu Edeka Järneke zu gehen. Beim Fischladen ein kurzer Schnack über das Schietwetter oder die kommende Veranstaltung im alten Dorfkern. Das Marmstorfer Einkaufszentrum ist auch ein Kommunikationszentrum.Zu den ersten Mietern, die bis heute im EKZ zu finden sind, zählen Edeka Järneke und die Haspa. Aber auch zwei Kneipen waren von Anfang an mit dabei. Heute existiert davon keine einzige mehr.Wenn das Einkaufszentrum Marmstorf feiert, dann kommt das ganze Dorf. Zu den beiden Jubiläumstagen am Freitag, 2., und Sonnabend, 3. Juni, erwarten die Marmstorfer Geschäftsleute jede Menge Gäste:Den Anfang macht am Freitag das Marmstorfer Schulorchester. Die Jungen und Mädchen „eröffnen“ mit ihren Liedern das zweitägige Spektakel ab 12 Uhr. Musikalisch endet auch der Freitag: Ab 17 Uhr zeigen die Spielleute des Marmstorfer Schützenvereins ihr Können.Am Sonnabend präsentiert sich ab 10 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Marmstorf im Einkaufszentrum. Natürlich haben die Blauröcke auch ihre Fahrzeuge mit „im Gepäck“ und gestatten kleinen und großen Feuerwehrbegeisterten einen Blick hinter die „Kulissen“.Ab 11 Uhr unterhalten die Liederfreunde Marmstorf. Gute Stimmung garantiert auch ein Kinderkarussell, das sich an den Tagen für die kleinen Besucher dreht. Auch ein DJ wird an beiden Tagen für das musikalische Rahmenprogramm sorgen.Am Glücksrad direkt vor Edeka wird außerdem noch Fortuna herausgefordert. Außerdem sorgen die Marmstorfer Schützen an beiden Tagen dafür, dass die Kehlen der Besucher des Einkaufszentrums nicht vertrock-nen. Aber das können die Marmstorfer Schützen erfahrungsgemäß ja auch sehr gut. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, versprechen die Veranstalter.