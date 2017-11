Denkmalpreis für Fischhalle Harburg

Museumsverein Harburg zeichnet das

neue maritime Kulturzentrum am Kanalplatz aus

Von Siegmund Borstel, Harburg.Werner Pfeifer und seine Fischhalle Harburg wurden mit dem Denkmalpreis des Museumsvereins Harburg ausgezeichnet. Der nicht dotierte Preis besteht aus einer Urkunde und einer Plakette, die am Denkmal angebracht werden kann. „Hier hat die private Initiative eines Harburgers zum Erhalt eines für den Harburger Binnenhafen bedeutenden Gebäudes geführt“, begründete Peter Hornberger, Vorsitzender des Museumsvereins. Besonders hervorgehoben wurde, dass „durch das beharrliche Engagement des Preisträgers ein Kulturzentrum entstanden ist, das die Identität des Hafen würdigt und gleichzeitig ein lebendiges Umfeld für Kultur schafft.“Die 1906 gebaute Fischhalle sollte ursprünglich abgerissen werden, um Platz für Büroneubauten am Wasser zu schaffen. Mit Unterstützung der Harburger Bezirkspolitik ist es Werner Pfeifer nach langem Ringen gelungen, die nicht denkmalgeschützte Halle zu erhalten – und seit diesem Jahr für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.Inzwischen haben hier die Büros der Vereine Museumshafen und der Geschichtswerkstatt Harburg sowie ein Bistro mit Galeriebetrieb eine Heimat gefunden. Die sanierte Halle steht allen Harburgern für Treffen, Feiern, Konzerte oder soziale Aktivitäten offen.Bislang wurden der „Speicher am Kaufhauskanal“ sowie die Technische Universität Hamburg-Harburg für ihr Hauptgebäude, die ehemalige Pionierkaserne, mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet. Mit der jährlichen Vergabe des Denkmalpreises will der Museumsverein das Engagement der Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude anerkennen, die zum Erhalt historischer Bausubstanz in Harburg beitragen.