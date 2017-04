Großeinsatz der Feuerwehr

Am heutigen Freitagmorgen geriet aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines viergeschossigen Altbaus im Kroosweg in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Zwei Bewohner kamen wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Foto: Olaf Schilling