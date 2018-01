Solange ich mein Verstand noch habe...

Fortsetzungen folgt...





Das Geschenk



Ein wunderschönen guten Tag!



Ich habe ein Geschenk für Alle...!



zum Nachdenken.



Ich benötige 63 Sekunden Aufmerksamkeit.



Augen zu, Ohren zu, Mund zu



Irgendwann ist die Nase auch zu!



Das ist zu Spät!!! Denn das bedeutet:



ˋˋKRIEG´´



Und wir fragen uns, WARUM???



Mach die Augen auf,



Mach die Ohren auf,



Mach endlich den Mund auf...



Das sind die Waffen gegen Krieg!



Die Nase bleiben auf, damit wir LUFT einatmen können



was wir zum LEBEN brauchen.



Ein wunderschönen guten Tag...



...beginnt hier❤️ In unserem Herzen!



Nimm das Geschenk an zum Nachdenken!



Denn dann, entstehen FRIEDEN auf der ganzen WELT!!!